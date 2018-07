La Spezia - Dopo il grande successo del concerto inaugurale, che ha visto la splendida terrazza del Castello gremita di persone di fronte al tramonto per ascoltare la musica dei Birkin Tree, la rassegna “Torri, Musica ed emozioni” proseguirà lunedì 23 luglio alle 21.30 con una bellissima formazione, tutta al femminile: Le Tre Sorelle. Alessia Cravero (voce, fisarmonica, organetto diatonico, chitarra battente, percussioni tradizionali), Giulia Provenzano (voce, chitarra, percussioni tradizionali) e Valeria Quarta (voce, chitarra, percussioni tradizionali) presenteranno un concerto dal titolo “Canti e ritmi della tradizione del meridione d’Italia”.



Il progetto musicale ‘Le Tre Sorelle’ nasce con l'obiettivo di far conoscere e valorizzare le vocalità femminili tipiche del patrimonio melodico del sud Italia. Il trio presenta un repertorio di brani polivocali tradizionali accompagnando l’ascoltatore in un viaggio sonoro attraverso le regioni del Meridione: dai valzer e canti siciliani e della Campania alle tarantelle del nord e del centro della Calabria, soffermandosi più a lungo in Puglia con le sue serenate e stornelli, canti d'amore e di sdegno, la pizzica pizzica salentina e della Bassa Murgia. L’intento delle Tre Sorelle è quello di offrire delle versioni personali dei brani interpretati, avendo rispetto della tradizione, della memoria e della cultura di cui sono espressione.



Alcuni dei canti in repertorio sono inediti, frutto dello studio diretto con ricercatori, musicisti e suonatori tradizionali. Gli arrangiamenti proposti seguono la semplicità e l’immediatezza tipiche della musica popolare, esaltando il diretto coinvolgimento dato dall’intessersi delle voci impegnate nell’esecuzione di questi meravigliosi canti del sud. I brani vengono cantati 'alla stisa' (a cappella) o con l’accompagnamento di strumenti musicali tipici: fisarmonica, organetto, chitarra battente, tamburelli, tamburi a cornice e un vasto assortimento di percussioni minori: putipù, scetavaiasse, castagnette, tricchaballacche, marranzano, triangolo, mestoli e cucchiai. Le Tre Sorelle vi faranno commuovere e incantare nell’ascolto di brani più lenti e introspettivi, ma anche divertire e ballare al ritmo di pizzica pizzica e tarantelle, con l’affiatamento e la genuinità proprie del loro trio, nato dalla passione comune per la musica tradizionale del Sud Italia e dall’entusiasmo di volerla trasmettere e condividere.



La rassegna, organizzata dalla Società dei Concerti con l’aiuto del Comune della Spezia e con la collaborazione dell’Ass. Musicale Corelli, si concluderà poi lunedì 30 luglio con il recital di un nome molto celebre nell’ambito della musica tradizionale, l’arpista Vincenzo Zitello, che si produrrà in un recital dal titolo “Aforismi d’arpa”, special guest Fabio Rinaudo. I tre spettacoli fanno parte del programma "Notti al Castello", e gli ultimi due concerti sono inseriti anche nel programma de I Luoghi della Musica, progetto tra i prescelti dal bando Eventi culturali 2018 finanziato dalla Fondazione Carispezia. L’ingresso ad ogni manifestazione costa € 5.00, per informazioni ww.sdclaspezia.it tel. 0187/731214- 338.6623132.

22/07/2018 09:08:32