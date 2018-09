La Spezia - Ripartono il 2 ottobre i laboratori teatrali, diretti da Gli Scarti, impresa di produzione teatrale spezzina riconosciuta dal Ministero dei Beni Culturali. I laboratori (all’interno della quinta edizione del progetto di formazione “Scarti Factory”) sono condotti da attori e registi professionisti e sono aperti a tutti, a coloro che non hanno mai avuto esperienze teatrali, a coloro che vogliono sperimentare un percorso più avanzato. Sono rivolti a persone di tutte le età, dai bambini (a partire dai 6 anni), agli adolescenti (dai 14 ai 18), agli adulti, agli over 60.



All’interno del progetto sono presenti anche laboratori dedicati alla scenotecnica, al disegno di scena e all’approfondimento storico-critico sul teatro e le avanguardie del Novecento. Gli iscritti potranno godere di sconti e agevolazioni per assistere agli spettacoli della stagione teatrale “Fuori Luogo”. I primi due incontri sono di prova e non necessitano l’iscrizione. I corsi partiranno dal 2 ottobre 2018. Per informazioni sugli orari e i costi : 3803231038 / 3464026006 formazione@associazionescarti.it



Laboratorio Bambini

a cura di Davide Faggiani, Cecilia Malatesta

Mercoledì 17-19



Laboratorio Ragazzi

a cura di Davide Faggiani, Damiano Grondona

Martedì, 17-19



Laboratorio Adulti

a cura di Davide Faggiani

Mercoledì, 21-23



Gruppo di lavoro a cura di Gianluca Stetur

Un weekend al mese



Corso di disegno di scena

a cura di Davide Faggiani

Venerdì, 21-23



Corso di disegno per bambini

a cura di Davide Faggiani, Alessandro Ratti

Lunedì, 17-19



Laboratorio storico-critico

a cura di Renato Bandoli

Giovedì, 21-23



Laboratorio Over

a cura di Damiano Grondona

Martedì, 15-17



L’Ass. Cult Gli Scarti è un’impresa di produzione teatrale d’innovazione con sede alla Spezia, riconosciuta dal Ministero dei Beni Culturali (unica del territorio spezzino). Grazie ai progetti proposti in questi anni ha vinto bandi nazionali come Funder 35 di Fondazione Cariplo e Acri, 4 Edizioni del Bando Performing Arts di Compagnia di San Paolo di Torino, il Bando “Abilità al Plurale” di Regione Liguria, 3 Bandi di Fondazione Carispezia (Cultura in rete 1° edizione, Call Teatro-Scuola, Bando per campagne crowdfunding) etc etc. Opera in tutta Italia attraverso la circuitazione di spettacoli in tutti i più importanti festival e teatri italiani e stranieri (Tramedautore – PiccoloTeatro di Milano; Ibsen Festival – Teatro Nazionale di Oslo; Inequilibrio / Armunia – Castiglioncello; Romaeuropa Festival; Fabbrica Europa – Firenze; Terni Festival; Teatri di Vetro – Roma; Festival Città delle 100 scale – Potenza; Primavera dei Teatri; Bmotion Operaestate Festival – Bassano; Vie Festival Modena; Asti Teatro Festival; Festival delle Colline Torinesi; Padiglione dei Teatri - Expo di Milano etc etc) annovera tra gli artisti prodotti ben 5 attori Premi Ubu. Con il progetto Fuori Luogo l’Ass. Gli Scarti è stata inoltre candidata ai Premi Ubu 2017 come miglior progetto speciale italiano.

REDAZIONE

27/09/2018 10:07:26