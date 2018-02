La Spezia - Un Carnevale scoppiettante alla Fabbrica: si parte venerdì 2 febbraio con i laboratori a tema carnevalesco curati dalla Cooperativa Zoe ed una nuova edizione del Baratto del libro accompagnata dalla lettura di passi scelti de “I Viaggi di Gulliver”, a cura del Circolo dei Lettori ad alta Voce della Spezia, insieme alla ormai famosa merenda a chilometri zero proposta dalla Proloco Arcolana, per proseguire sabato 3 e domenica 4 febbraio con la seconda edizione della Mostra Mercato e scambio di Fumetti, C.D. e Vinili a cura dell’associazione “Fumetti & Dintorni”. Sempre domenica pomeriggio, con inizio alla 16, grande spettacolo musicale “Il gran ballo delle Principesse”.

