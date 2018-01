La Spezia - Il Centro lunigianese di studi danteschi, nel rinnovare i migliori AUGURI di un sereno 2018, invita tutti i Corrispondenti al primo appuntamento del Nuovo Anno: la Cena Filosofica di Gennaio.



L'anno scorso, si ricorderà, nel primo mese venne presentato un capolavoro: "Le Sette meraviglie della Lunigiana". Quest'anno se ne presenta un altro: la monumentale STORIA DELLA LETTERATURA DELLA LUNIGIANA.



Tre volumi per un totale di quasi 3.000 pagine ci faranno passare attraverso tutte le epoche, a partire dai Classici fino ai giorni nostri.



Un'opera imperdibile per tutti i cultori di una Identità che affonda le radici in Persio, si innalza sulla presenza enorme di Dante e si emancipa con i Grandi del Novecento: da Ceccardo Roccatagliata Ceccardi a Ettore Cozzani; da Ubaldo Mazzini a Giovanni Giudici; dai Futuristi fino a Montale e Paolo Bertolani.



Si sapeva che la Terra dei Cento Castelli, la "Regione a cui nulla manca", poteva ben dire di possedere anche una Letteratura tutta propria. Ma in pochi, anche tra gli Autori, potevano immaginare un universo di tale ampiezza e complessità.



Si parla di un'opera capace di creare la Storia da sé. E la si deve per intero ad un grande poeta e mecenate come Giovanni Bilotti.



Tra gli autori emergono Giuseppe Benelli, Egidio Banti (relatore della serata), Antonio Zollino, Claudio Palandrani e Mirco Manuguerra.



Appuntamento nelle sale confortevoli del Circolo San Giorgio, alla Spezia, per sabato 13 gennaio alle ore 20,15. Prenotazione obbligatoria.



06/01/2018 14:43:39