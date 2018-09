La Spezia - Le “sale di comunità” del territorio spezzino (un tempo si chiamavano cinema parrocchiali), ovvero il “Don Bosco” di via Roma alla Spezia e l’”Italia” di piazza Niccolò V a Sarzana, presentano nei prossimi giorni un evento importante: “Papa Francesco: un uomo di Parola”, del noto regista americano Wim Wenders, un docufilm di elevato spessore culturale e spirituale. L’opera – a partire dalla figura del Papa, uomo che sa parlare e che parla con tutti – tratta di spiritualità “francescana” e di ambiente, ma anche di famiglia, di figli, di amore e di dolore, temi cari a tutti gli educatori, che possono così trarre dal film spunti interessanti nel cammino di formazione dei giovani. Altri temi sono il lavoro e la donna, cari anch’essi al mondo sia cristiano sia anche non cristiano. Wim Wenders non manca di fare leva anche sull’umorismo con cui Papa Francesco sdrammatizza, a volte, dinamiche di vita molto complesse. Vediamo gli orari delle proiezioni. Alla Spezia, al “Don Bosco”, il cineclub “Controluce” presenta il film giovedì 4 (festa di San Francesco, quindi “onomastico” del Papa), venerdì 5 e sabato 6 ottobre, alle 17,30 ed alle 21,30. Domenica gli spettacoli saranno quattro: alle 15,30, 17,30, 19,30, 21,30. Alle 15.30 di sabato, inoltre, il “Controluce” ricorderà Gianni Petricciani, il suo instancabile presidente scomparso a fine 2017. Lo ricorderà Ariodante Roberto Petacco, sarà scoperta una targa nell’atrio del cinema e sarà proiettato, ad ingresso libero, il film “Queen, Made in Heaven”, legato alla storia di Petricciani da un simpatico aneddoto. A Sarzana il film su Papa Francesco sarà proiettato giovedì, venerdì e sabato alle 21, e domenica prossima alle 17 ed alle 19.

