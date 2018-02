La Spezia - Prosegue domani, giovedì 1 marzo, presso la Mediateca Regionale “Sergio Fregoso” (Via Firenze, 37), la rassegna cinematografica "Racconti di mare e di costa", collaterale alla mostra "I marinai baciano e se ne vanno", in corso al CAMec - Centro Arte Moderna e Contemporanea della Spezia. Organizzata dall’assessorato alla Cultura guidato da Paolo Asti, in collaborazione con Carlo Roda, la rassegna prevede con cadenza settimanale, ogni giovedì, una serie di titoli che hanno come protagonista assoluto il mare. E domani, giovedì 1° marzo, alle 17 (con ingresso gratuito) sarà proiettato “Oceano” di Folco Quilici (71’), scomparso in questi giorni. Un omaggio al grande divulgatore e alla pellicola che racconta l'avventura di un giovane polinesiano di nome Tanai che, con la sua fragile imbarcazione, va alla ricerca dell'isola dei suoi sogni, della pace e della serenità, in cui piantare l'albero del pane



