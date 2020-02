La Spezia - Apertura di sei giorni a settimana, compreso il sabato pomeriggio dalle 15 alle 18.30, aperture straordinarie alla domenica per attività programmate di laboratoriali ed eventi, accesso ampliato anche ai bambini dai 0 ai 3 anni, accompagnati dai genitori. Sono alcune novità che da fine gennaio migliorano e implementano il servizio della Ludoteca Civica, come voluto dall’amministrazione comunale spezzina. "Un grande risultato che rispetta la nostra politica sempre a favore della famiglia - dichiara il sindaco Peracchini - L’ampliamento dell’offerta garantisce uno spazio alle famiglie, ai genitori e ai bambini dove sia possibile trascorrere del tempo insieme e dedicarsi a svariate attività. Un ringraziamento va all’assessore Giorgi e a tutti gli uffici che hanno permesso la realizzazione dell’indirizzo politico che avevamo indicato".



"Abbiamo creduto fortemente nello sviluppo di un servizio e di una struttura come la Ludoteca che ha un enorme potenziale. Adeguando le attività e gli orari siamo riusciti a creare un servizio sempre più vicini ai bisogni delle famiglie, soprattutto quelle che lavorano. La volontà di aprire le porte ai bambini di tutte le fasce di età da 0 a 14 anni è stata una svolta importante per il servizio. Non è mancato ovviamente un focus sui bambini e ragazzi diversamente abili con i quali organizzeremo attività quotidiane e straordinarie dedicate e in sinergia con il Centro Asso che si trova al piano superiore dello stabile. Sono orgogliosa del progetto offriremo alla città perché credo fortemente gli investimenti volti al supporto e di bambini e famiglie siano fondamentali per la crescita di una comunità" - ha aggiunto l'assessore Giulia Giorgi.



La Ludoteca Civica offre inoltre i seguenti servizi: la possibilità di partecipazione in autonomia per bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni, il coinvolgimento e la progettazione di laboratori e attività anche per bambini diversamente abili, le attività per le famiglie, dedicate ad incontri con esperti, sui temi della genitorialità, uno spazio bimbi 0-36 mesi con zona morbida e ‘primi libri’, uno spazio per l’incontro dei genitori e uno sportello informativo per le famiglie. In Ludoteca è possibile trovare o prendere in prestito 1240 giochi, 2850 libri e 1500 film, ed è possibile partecipare ad attività e laboratori creativi, espressivi, artistici, di psicomotoria o di animazione. Per saperne di più contattare la sede in Via Gramsci, 211 19122 La Spezia Tel. 0187 026112 Fax 0187 026101 ludoteca@comune.sp.it.

Redazione

04/02/2020 13:39:25