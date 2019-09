La Spezia - Simone Bianchi è un atleta speciale, cantante, protagonista di tutti i salotti della città. Nel cassetto ha un sogno: sfoggiare le sue innumerevoli doti canore sul prestigioso palco di Italia's got talent.

Simone, detto anche Simi, Bianchi non è un timoroso dei palchi e del pubblico. Non perde occasione infatti per prendere un microfono in mano e interpretare i Queen, i Goo Goo Dolls, Bon Jovi solo per citarne alcuni. Ha fatto storia il suo duetto con Massimo Di Cataldo per la prima edizione di Special Festival dove la coppia ha vinto. Simi Bianchi è l'amico con il quale è impossibile non scambiare una parola oppure un abbraccio quando lo si incontra in centro città.

Simone oggi ha 38 anni ed è sempre sulla cresta dell'onda si cimenta in grandi imprese sportive legate a Special Olympics dove per la cerimonia di apertura "La Spezia è Sport", che ha stretto un legame con Special Olympics, si è cimentato un pezzo dei Queen.



Come artista, adesso, Simi vuole spiccare il volo e candidarsi a Italia's got talent. Ed è da qui che un semplice desiderio potrebbe diventare realtà con il sostegno di quanti apprezzano il vulcanico Simone Bianchi. Già da qualche giorno circola, sui social e su Whatsapp, un appello per sostenerlo: "Chi di noi non conosce Simi? Ma lui ha un sogno: andare a Italia's got talent! Noi possiamo aiutarlo intanto facendo crescere il suo canale You Tube e poi attraverso il nostro passaparola potremmo intercettare qualche regista o produttore che possa valorizzarlo con un video di presentazione. Cosa aspetti iscriviti e metti un like sul suo canale. Simi ha un cuore d'oro e per te lo farebbe! #sognispezzini #tuttiassieme #cicontiamo Grazie da parte di Simi".



Come andrà a finire? Intanto, sul sito ufficiale di Italia's got talent è possibile presentare la propria candidatura nella pagina dedicata. Nel frattempo tanti amici virtuali e non sperano che l'appello per aiutare Simi a partecipare venga notato da qualche produttore che possa aiutarlo a creare un video di promozione.

REDAZIONE

17/09/2019 21:36:36