La Spezia - Due serate il 9 e 10 marzo all'insegna della musica brasiliana con il grande Robertinho de Paula che salirà sul palco del Tibe jazz club in formazione trio con Massimo Farao al piano e Aldo Zunino al contrabbasso. Robertinho de Paula figlio del pioniere della musica brasiliana in Italia Irio de Paula, vanta esibizioni in tutta Europa spaziando dalla Spagna alla Francia alla Germania esibendosi nei vari festival, vanta numerose collaborazioni con grandi musicisti come Larry Coryell, Paul Wertico, Martin Taylor e tanti altri. Robertinho virtuoso chitarrista ha iniziato la sua carriera nel 1982. Il concerto inizia alle ore 21.30 La prenotazione è consigliata. per info e prenotazioni 3299122285

Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti, per offriti servizi in linea con le tue preferenze ed in alcuni casi per inviare messaggi pubblicitari. Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina, cliccando su un link o proseguendo la navigazione in altra maniera, acconsenti all’uso dei cookie. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie Clicca qui OK