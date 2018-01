La Spezia - "Father and Son" racconta il rapporto padre/figlio radiografato senza pudori e con un linguaggio in continua oscillazione tra l’ironico e il doloroso, tra il comico e il tragico. Lo spettacolo andrà in scena il 7 febbraio alle 20.45 sul palco del Civico. Il protagonista è l'istrionico Claudio Bisio che sarà accompagnato dai musicisti Laura Masotto al violino e Marco Bianchi chitarra. La regia è di Giorgio Gallione le scene e costumi Guido Fiorato, le musiche sono di Paolo Silvestri e le luci di Aldo Mantovani. Lo spettacolo è ispirato a “Gli Sdraiati” e “Breviario comico” di Michele Serra.



"Father and son" è una riflessione sul nostro tempo inceppato e sul futuro dei nostri figli, sui concetti – entrambi consumatissimi – di liberta` e di autorita`, che rivela in filigrana una societa` spaesata e in metamorfosi, ridicola e zoppa, verbosa e inadeguata. Una societa` di dopo-padri, educatori inconcludenti e nevrotici, e di figli che preferiscono nascondersi nelle proprie felpe, sprofondare nei propri divani, circondati e protetti dalle loro protesi tecnologiche, rifiutando o disprezzando il confronto.



Da questa assenza di rapporto nasce un racconto beffardo e tenerissimo, un monologo interiore (ovviamente del padre, verboso e invadente quanto il figlio e` muto e assente) a tratti spudoratamente sincero. La forza satirica di Serra si alterna a momenti lirici e struggenti, con la musica in continuo dialogo con le parole. La societa` dalla quale i ragazzi si defilano e` disegnata con spietatezza e cinismo: ogni volta che la evoca, il padre si rende conto di offrire al figlio un ulteriore alibi per la fuga. E` una societa` ritorta su se stessa, ormai quasi deforme, dove non e` chiaro se i vecchi lavorano come ossessi pur di non cedere il passo ai giovani o se i giovani si sdraiano perche´ e` piu` confortevole che i vecchi provvedano a loro.



Tutte le info



Ingresso (prevendita €1)



I settore platea, barcaccia e palchi I fila: intero € 34 – ridotto € 31 – Scuole e Istituti superiori accompagnati dagli insegnanti: €15



II settore platea, I galleria, palchi II fila: intero € 29 – ridotto € 26 – Scuole e Istituti superiori accompagnati dagli insegnanti: €16



II settore galleria, palchi III fila: intero €13 – ridotto €13 -Scuole e Istituti superiori accompagnati dagli insegnanti: €8



I biglietti vanno ritirati non oltre una settimana prima dello spettacolo



Spettacolo in abbonamento



Dove acquistare i biglietti.



Teatro Civico La Spezia, via Fazio 45 e via Carpenino, tel. 0187.727521. Da lunedì a sabato, ore 8:30-12:00, mercoledì anche 16:00-19:00.



Circolo Culturale G. Fantoni Lunigiana La Spezia, corso Cavour 339, tel. 0187.716106. Da martedì a venerdì, ore 9:30-13:00 e 16:00-19:30.



IAT Sarzana Sarzana, piazza San Giorgio, tel. 0187.620419. Da martedì a domenica, ore 9:30-12:30 e 17:00-19.30.

28/01/2018 18:40:18