La Spezia - Alla ricerca della felicità attraverso l'umorismo ebraico e i compositori ebrei del '900 YOUKALI è il nuovo spettacolo, organizzato dal movimento dei Ricostruttori, sabato 29 settembre, alle ore 21, al Centro DIALMA RUGGIERO. Il tema trattato sarà la felicità perché l'uomo è un sognatore, ha sempre sognato le belle cose, il buon cibo, di essere accolto, amato. Ma soprattutto ha sognato la felicità. Ma esiste veramente la felicità? E se esiste dov'é? Com'é? Come la si può definire? Se invece non esiste, perché tutti ne parlano, la ricercano, la pretendono, molti la offrono? A questi interrogativi si cercherà di trovare una risposta attraverso una serata con l'umorismo ebraico e i maggiori compositori ebrei del '900. Protagonisti della serata Maria Pia Carola, al pianoforte, Doriano Magri, al violoncello, Luciana Ligios, al canto e Angelo De Mattia alla narrazione.

