Gli scatti di Jacopo Benassi in mostra a Londra

La Spezia - Le foto scartate da Paolo Sorrentino durante la realizzazione del libro "Gli aspetti irrilevanti" finiscono in mostra a Londra. Jacopo Benassi conquista così la prestigiosa capitale inglese dove da stasera alle 19 locali esporrà un lungo elenco di immagini-ritratti, dal quale il regista Premio Oscar con "La grande bellezza", scelse ventitré immagini. D'altro canto gran parte del lavoro del fotografo spezzino è basato su ritratti, un genere in cui è senza dubbio uno dei principali artisti italiani di oggi: e chi passerà all'Italian Cultural Institute di Belgrave Square se ne potrà fare un'idea chiara. Lo stesso ritratto potrebbe apparire in diversi progetti, e i gruppi possono a volte sovrapporsi e mescolarsi. Alcune foto potrebbero scomparire nei suoi archivi per anni e poi tornare alla luce una volta che il loro momento si ripresenta.



Tantissime le persone che ha fotografato. Molti sono amici o semplicemente persone con una faccia che ha trovato interessanti. Ma ha anche preso un numero enorme di scatti di attori, rockstar, atleti famosi, uomini d'affari, mostri internazionali e altre personalità provenienti da una vasta gamma di mondi. Foto diventate irrilevanti dal momento che non sono state scelte, per questo Benassi ha deciso di lavorarci sopra. Le sottoculture punk e post-punk. L'arte è sempre stata basata sui "resti", su tutto ciò che si trova all'esterno e viene creato dalla posizione dell'estraneo.

02/03/2018 18:35:16