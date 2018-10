La Spezia - Si riparte al Papilio Club della Spezia. La grande inaugurazione della stagione del locale al 136 di Via del Canaletto è prevista per venerdì 12 ottobre con la serata Vanity. La serata di punta sarà il venerdì e porterà la firma di chi la storia nei locali l’ha fatta davvero: Davide Angeli (ex k99), esperto di marketing e comunicazione che insieme al suo partner inossidabile, il gruppo Santa Caterina Park Hotel di Sarzana, e al suo team formato dai più famosi Pr della provincia darà vita alla serata più glamour e modaiola che ci sia.



Il sabato sera sarà all’insegna dello show. Ritorna il must Mamajuana. Un mix di stili e sinergie, degni dei più grandi palcoscenici d’ oltreoceano, animeranno la serata rendendola fresca, frizzante e divertente. Si alterneranno stili musicali quali reggaeton, trap, dembow e dance hall fino ad arrivare a ritmi più calienti e sensuali. La domenica per ora resta una gran sorpresa del patron Cristian Negro.



Il mercoledì sarà sempre Mercoledì latino, uno spazio aperto a tutte le scuole di ballo, agli insegnanti, ai professionisti ma anche a chi vuole muovere i primi passi nel mondo della danza e delle sue innumerevoli discipline.



“Quando si dice il vento sta cambiando.... La città della Spezia inizia ad aprirsi al mondo! - affermano dal locale - Presa d’assalto dal turismo internazionale smette di vestire i panni di una meravigliosa ma seppur piccola cittadina di provincia. Inizia a colorarsi di nuove lingue e di nuove culture. Inizia ad aprirsi ,ad evolversi ed a crescere grazie soprattutto a chi crede ed inizia ad investire in questo territorio. E’ il caso del Papilio, che si rinnova e si fa paladino nel nuovo modo di essere e di pensare della citta merito della lungimiranza del suo patron: Cristian Negro. Un locale completamente nuovo, rinnovato in ogni forma e dal sapore contemporaneo. Un look ispirato alle più moderne capitali mondiali fa da cornice alle note più autentiche dei diversi stili musicali che di serata in serata allieteranno le notti spezzine. Un parterre di musicisti, vocalist e dj di diverse culture e diversi mood si alterneranno per tutta la settimana che dedica ad ogni stile una serata differente. Insomma finalmente La Spezia by night si trasforma e inizia a brillare di luce propria. Non resta che prenotare un posto in prima fila!”.



