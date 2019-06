La Spezia - Martedì 25 giugnoal Teatro Civico della Spezia, a partire dalle ore 18, Dimensione Danza in collaborazione con A.N.T.E.A.S. della Spezia ( Gruppo Centro Anziani di Fossitermi) e Associazione Endecalineo, presenta uno straordinario ed articolato spettacolo. Dalle ore 18 alle ore 20 verranno presentate diverse coreografie dei gruppi di danza. A partire dalle ore 20 un corposo estratto (sino alle 21.15) del musical “Notre dame de Paris” coreografato dai ballerini del gruppo musical di Dimensione Danza con le coreografie di Laura Carassale e dai cantanti guidati da Sara Donaggio e l'aiuto regia Francesca Ferrari, con la straordinaria presenza di Emanuele Bernardeschi ( eccellente interprete di “Clopin” nel musical originale di Riccardo Cocciante e che ha svolto due seminari per i ragazzi coinvolti nel musical). A partire dalle ore 21.15 il gruppo musical e i ballerini dei diversi corsi di Dimensione Danza, interpreteranno il musical inedito “ Sala d'attesa ed altre partenze” (sceneggiatura e preparazione degli attori ad opera di Gianluca Rizzo, regia G. Rizzo e Laura Carassale).Le canzoni saranno interpretate da Chiara Vergassola e Mappo ( vincitore del Premio Lunezia 2015 e che recentemente ha presentato il suo primo cd “L'Epoca di Mappo) Sarà un occasione per vedere all'opera i bravissimi allievi della scuola di danza, che già molti riconoscimenti hanno ottenuto, dentro e fuori i confini cittadini. o, le coreografie sono di Laura Carassale, Massimo Frumento, Barbara Lorenzini , Marina Setti, Mattia Sarti, Claudia Zauli. Scenografie ad opera di Stefania Martinico. E' possibile prenotare i biglietti, al prezzo di € 12, telefonando al 347 0912554. Cantanti Musical: Solisti: Sara Donaggio, Chiara Vergassola, Massimo Rosa, Davide Orsini, Alessandro Pasini, Simone Bonatti, Lorenzo Caluri. Coro: Michaela Albericci, Laura Albericci (Capocoro), Chanel Orsini, Niccolò Lubrano, Romina Iannocca, Valentina Accardo, Debora Bellanti, Giacomo Camuglia, Simone Bianchi, Marita Iecchini, Roberto Casadei. Ballerini:Viola Canesi, Swami Amura, Nicole Daziano, Nathaly Cruz Mignani, Keisha Gonzales, Ilaria Uka, Giuliana Del Orbe, A. Albani, E. Albani, E. Lubrano, Christian Prendi, Diletta Cappiello, Leonilde Caldassi, Beatrice Caldassi, Aurora Zanetti, Nora Biloni, Gabriele Rizzo, Eleonora Agliano, Alex Pedrinzani, Melissa Conte, Alessandra Ricciardi, Eleonora De Gregori, Aneidy Dovarte, Jeraliss Suarez, Maddalena Piccirillo, Sara Bozzo, camilla Deidda, Marta Chiesa, Emma Leccese, Samuel Giobbe, Matteo Maggiali, Susanna Pighini, Rebecca Brunelli, Giada Rossi, Giada Ricci, Giorgia De Rosa, Greta Vanacore, Alessia Conte, Romina Barli, Asia Colaci, Martina Borsatti, Costanza Pindaro, Alice Santini, Laura Giornetti, Margherita Biagioni, Elena Hontoviuk, Emma Rocchi, Jennifer Del Orbe, Aurora Turco Sara Gambarorra Marta Gambarotta, Aurora Gambarotta, Mawilda Polanco, Annabel Cruz De Jesus, Chiara carletti, Caterina Giorgetti, Ginevra Mozzachiodi, Giulia Cosentino, India Maniscalco, Victoria Fregosi, Benedetta Zaniolo, Silvia Maggi, Ludovica Di Benedetto, Gaia Aquilano, Maria G. Corso, Chiara Raiola, Martina Saiello, Lilly Vivaldi, Viola Aiello, Tecla Pozzessere, Caterina Rollandi, Beatrice Tonelli, Beatrice Torpia, Vanessa Vinci, Sofia Capellini, Kayla Papini, Arianna Viviani, Noemi Lo Cascio, Claudia Zauli, Martina Greco, Alice Giunti, Sarah Brangi, Ilaria Lo Giudice. Alexandra Malatesta, Antonietta Guarino, Michela Bertolini, Sara Donaggio, Giulia Cozzani, Dalila Della Rosa, Viola Canese, Nicole Daziano, Swami Amura, Mya Camilla Alfonso, Diletta CappielloC. M. Santos, Marina Maxim, Miruna Maxim, Lyen Maniscalco, Alessia D'Amato, Valentina Balderi, Andreina Trapani, Alice Vegnuti, Linda Tringalki, Miriam C. Sancez, Aurora Daziano, Maria Stella Bonomi, Davide Quarinto, Alessia Navarra, Raffaella Leone, Elisandra Tejada Conception, Iris Ghisoli, Angel Macchini, Matteo Bertanelli, Gloria Bertirotti, Matilda Pierazzini, Alessandro Menga, Mattia Borrini, Samuel Chiappa, Emanuele Lusi

