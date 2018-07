Eclisse totale di Luna da non perdere grazie all'Iras

La Spezia - Venerdì 27 luglio sarà tempo dell'eclisse totale di Luna. Dalle 21,30 in poi l'Istituto Spezzino Ricerche Astronomiche (Iras) organizza, all'osservatorio astronomico Iras della Spezia questo evento serale insolito, destinato a tutti.

Il fenomeno astronomico avrà inizio alle 19:13, con la Luna ancora sotto l'orizzonte: il nostro satellite sorgerà alle 20:50. Durante le varie fasi del fenomeno si vedrà l'ombra della Terra proiettata sul disco lunare. Il massimo dell'eclisse avverrà alle 22:21, quando la Luna sarà completamente oscurata dall'ombra della Terra. In questa fase il disco lunare assumerà un debole colore rossastro, dovuto al riverbero dell'atmosfera terrestre sulla superficie lunare. In seguito la Luna sarà attraverserà la zona di penombra, e, infine, a poco a poco, sarà fuori dal cono d'ombra terrestre e tornerà a risplendere nella sua fase di luna piena.



Gli oggetti visibili nella serata saranno inoltre i pianeti Venere, Giove, Saturno, Marte e, approfittando del periodo in cui la Luna sarà oscurata, sono anche gli ammassi stellari, le nebulose della Via Lattea, e i principali oggetti del cielo estivo. Durante la manifestazione sarà possibile richiedere l'iscrizione all'Iras o versare un piccolo obolo volontario per sostenere le attività, e prenotare il successivo evento che sarà organizzato all'osservatorio il 12 agosto: "La notte delle stelle cadenti". L’iscrizione all’Iras dà diritto a partecipare a tutte le attività astronomiche organizzate nel corso dell’anno, come i corsi base di astronomia, le riunioni tematiche settimanali all'Istituto Nautico, le osservazioni astronomiche, le ricerche scientifiche.



Per la serata, l'ingresso nell'area dell'osservatorio delle auto sarà limitata fino alla capienza massima possibile, con precedenza a chi avrà fornito tempestivamente il numero di targa all'IRAS, all'indirizzo mail istitutoiras@yahoo.it. Se non vi fosse più posto disponibile, è possibile parcheggiare esternamente all'area dell'osservatorio e raggiungere a piedi l'area.

23/07/2018 08:53:33