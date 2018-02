La Spezia - Si conclude venerdì 16 febbraio "Duo", la rassegna di musica al Poggio, il punto di ristoro del Parco delle Clarisse, sotto il Castel San Giorgio. Dopo le prime due serate che hanno riscosso un ottimo successo di pubblico, i protagonisti dell’ultimo appuntamento saranno Christian Nevoni e Luca Biondo, in arte “Vocechitarra”, un duo di musicisti insieme da oltre vent'anni con un set acustico che spazia dai cantautori italiani al revival passando per la dance. Una serata di intrattenimento di qualità rigorosamente live. La serata comincerà alle 21.30. Per informazioni e prenotazioni 3402415669.

