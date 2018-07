Centro Studi Danza, altri due allievi avviati alla formazione professionale

La Spezia - Il 41° anno di attività della scuola spezzina è terminato domenica 15 luglio con la partecipazione della Compagnia Junior Golfo dei Poeti Danza, invitata come ospite alla Fortezza Firmafede per la serata finale del Premio di Poesia e Letteratura Città di Sarzana. In questa occasione è stato presentato un estratto dello spettacolo “Corpi Sommersi” dal titolo “il Campo” danzato da tredici allievi del Corso Intermedio. Grande soddisfazione di Loredana Rovagna, insegnante e coreografa spezzina per l’ulteriore conferma delle sue doti attraverso l’affermazione di due allievi che hanno lavorato con particolare impegno: Camilla Orlandi e Leonardo Farina.



Camilla, venti anni, dopo aver superato a gennaio l’audizione al Corso di Alta Formazione professionale del DAF (Dance Art Faculty) di Roma, diretto dal coreografo Mauro Astolfi del “Spellbound Contemporary Ballet”, da febbraio frequenta le lezioni a Roma e lo scorso giugno ha danzato in tre coreografie presentate al Teatro Quirino nel “DAF Final Season Evening”. Da settembre si trasferirà a Vienna per frequentare il Corso per Professionisti del Dipartimento Danza del MUK (Università di Musica e Arti) della durata di tre anni. L’audizione si è svolta lo scorso aprile in tre giorni durante i quali è stata valutata la preparazione in Tecnica Accademica, Contemporaneo, Composizione, Improvvisazione, colloquio, esame medico e presentazione di un Solo. Lo studio della materie teoriche sarà bilingue tedesco ed inglese. Camilla, allieva di Loredana fin da bambina, ha partecipato a tutte le esperienze teatrali del progetto pluriennale “Educardanzando a Teatro” e il pubblico ha potuto seguirne la crescita artistica. Dall’anno scorso l’insegnante spezzina sempre attenta a cogliere nuove opportunità, ha individuato una realtà italiana di grande qualità, la vetrina coreografica “What Whe Are” di Udine, organizzata e diretta da Elisabetta Ceron che con una giuria internazionale seleziona giovani talenti premiandoli con Borse di Studio per importanti realtà formative.



Come Camilla, che nel settembre 2017 aveva vinto la Borsa di Studio per il MUK, così quest’anno Leonardo Farina, diciassette anni, ha vinto la Borsa di Studio per frequentare gratuitamente le due settimane della “Summer Dance School” della prestigiosa Università Internazionale di Danza “Palucca” di Dresda. Allievo del Centro dall’ottobre 2017, proveniente da altri corsi cittadini, dopo un intenso e quotidiano lavoro di resettazione e reimpostazione corretta, si è visto offrire diverse esperienze che in breve tempo gli hanno permesso di aprire la mente e migliorare le doti tecniche. A Udine ha presentato il solo “Sono vivo” coreografia di Loredana Rovagna estratta dallo spettacolo “Corpi Sommersi”: per Leonardo sarà questa un’ulteriore occasione per vivere una nuova esperienza nella sua formazione. Infine il 5 luglio scorso Micol Arena, assistente per il Cantiere della Danza, si è brillantemente laureata in Scienze della Formazione Primaria, laurea Magistrale, all’università di Genova, dopo la prima laurea triennale in Scienza dei Beni Culturali. Da quest’anno Loredana Rovagna le ha offerto una Borsa di Studio per frequentare il primo anno di Corso di specializzazione in “Movimento Creativo – Metodo Garcia-Plevin”, materia insegnata anche nei Corsi dell’Accademia Nazionale di Danza che l’ha vista impegnata nella frequenza di un weekend al mese, a Roma.

24/07/2018 08:22:21