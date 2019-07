La Spezia - Grande attesa per l’edizione estiva del Carnevale della Spezia, una festa che nelle sue edizioni invernali ha riscosso sempre un enorme successo e una grande partecipazione di pubblico. Una festa che piace agli spezzini e che l’amministrazione Peracchini ha deciso di proporre anche durante l’estate.



L’iniziativa è stata presentata questa mattina a Palazzo Civico dal sindaco Pierluigi Peracchini e dall’assessore al Commercio Lorenzo Brogi che si era occupato di organizzare l’edizione invernale.



Il Carnevale estivo della Spezia si svolgerà sabato 6 luglio e avrà come leitmotiv la danza. Una festa pensata e organizzata sul modello del Carnevale di Rio de Janeiro. Si parte da Piazza Saint Bon alle 21 con una parata caraibico-brasiliana con i Pedrasamba un gruppo di percussioni afro-brasiliane che conta 25 elementi stabili divisi in varie sezioni di strumento secondo i principi delle batucade brasiliane.



Il repertorio dei Pedrasamba alterna pezzi funky con sambaraggae, ijexà e samba enredo, il tutto condito da improvvisazioni, movimenti coreografici, riferimenti al teatro di strada e bellissimi costumi arancio-viola (i colori ufficiali del gruppo)...



Con loro la comunità dominicana con il gruppo Los Quisqueyanos e la compagnia Ipanema Show che proporrà uno spettacolo di danza e musica dal Brasile.



La rappresentazione della Compagnia Ipanema Show è un viaggio magico alla scoperta della cultura, della musica e delle tradizioni del Brasile, un continuo scambio di energia tra musicisti, ballerine e ballerini, un dialogo vero e proprio, usando come un unico filo conduttore: la danza.



La compagnia nacque nel 1990 e il nome Ipanema è quello di una delle più belle spiagge di Rio de Janeiro ed anche la più rinomata nel mondo dopo la famosa canzone La Ragazza di Ipanema di Vinicius de Moraes e di Tom Jobim.



Il corteo arriverà intorno alle 22,30 in piazza del Bastione e la festa proseguirà fino a mezzanotte con musica, danze a cura del Centro Studio Danza Dancing Project e Prodanza e momenti di spettacolo.



Un ringraziamento particolare alla associazione ProSpezia che ha coordinato tutti i protagonisti e ha contribuito in maniera determinante alla realizzazione dell’evento.



Una grande festa per grandi e piccini, inserita nel Vola alla Spezia – le vie dello shopping con la collaborazione di Pedrasamba, Centro Studio Danza Dancing Project, Ipanema show do Brasil, Prodanza, la comunità dominicana, l’associazione Ciassa Brin Tandem e Inedita con il sostegno di Esselunga main sponsor dell’iniziativa.

Redazione

03/07/2019 15:18:37