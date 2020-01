Cambiamenti climatici, un seminario per capirne di più

La Spezia - Secondo gli scienziati il riscaldamento dei sistemi climatici è inequivocabile. E' aumentata la temperatura di atmosfera e oceani, la quantità di neve e ghiaccio si è ridotta, il livello del mare si è alzato e le concentrazioni di , serra sono aumentate." Comprendere l'origine e l'entità dei cambiamenti climatici in atto, al fine di mitigarne gli effetti sulle future generazioni, é una priorità etica e sociale oltre che scientifica. Il 18 gennaio dalle 9 alle 12 nell’Auditorium del Liceo Scientifico “Pacinotti” in via XV giugno il prof. Claudio Romeni terrà una lezione seminariale sul tema: “I cambiamenti climatici: cosa sono e perché ci riguardano”. Sono invitati a partecipare studenti, genitori e docenti interessati.

Questo sito utilizza cookie di profilazione, anche di terze parti, per fornirti servizi e pubblicità in linea con le tue preferenze. Se chiudi questo banner ne accetti l'utilizzo. Per maggiori informazioni su come modificare il consenso e le impostazioni dei browser supportati leggi l'informativa OK