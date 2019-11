La Spezia - Le attività di astronomia, le riunioni al Nautico, le osservazioni e gli appuntamenti al Planetario riprenderanno a partire da questo venerdì, 15 novembre 2019, come sempre, alle 21:15.

Da quest'anno queste attività saranno organizzate dal Gruppo Astronomia Digitale (GAD) - Sezione della Spezia, presieduta da Claudio Lopresti.



E' possibile chiedere al GAD di poter partecipare a tutte le attività di apprendimento, alle attività e ai corsi di astronomia del Gruppo Astronomia Digitale ; le richieste in tal senso possono essere fatte richiedendo la scheda ad una normale riunione o attività del GAD - La Spezia e vanno indirizzate, utilizzando l'apposita scheda, al presidente .



Per informazioni: info@astronomiadigitale.com



Quindi il primo appuntamento, per iniziare questo nuovo percorso, per chi fosse interessato ad approfondire la scienza e la conoscenza astronomica, utilizzando telescopi, apprenderne il funzionamento, e conoscere anche gli aspetti teorici, le nuove scoperte, i pianeti extrasolari, le galassie, le stelle, e prospettive future dell'astronomia e della conoscenza del cielo, è venerdì 15/11 all'Istituto Nautico, viale Italia 88, alle 21:15.



Gli argomenti trattati, per questo primo incontro, saranno due:



1) "Il NUOVO programma delle attività astronomiche 2019-2020"



2) "Vediamo gli oggetti del cielo di novembre e dicembre"



relatore: Claudio Lopresti



Nel sito del GAD si può già vedere il nuovo calendario delle attività (che è in corso di aggornamento continuo):



http://www.astronomiadigitale.com/index.php/gad-sp/attiv-la-spezia

Redazione

13/11/2019 14:31:33