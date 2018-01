La Spezia - Sono aperte le iscrizioni alla seconda edizione del Lunigiana Film Fest, concorso nazionale per cortometraggi. Sono ammesse opere a tema libero, prodotte a partire dal 1° gennaio 2016, con durata massima di 20 minuti (inclusi titoli di testa e di coda). Le opere vanno inviate esclusivamente tramite link privato (vimeo o youtube) all'indirizzo mail lunigianafilmfestival@gmail.com all'attenzione della direttrice artistica Claudia Bertanza, allegando: scheda tecnica del film, 2 foto di scena e una locandina. Va allegata inoltre la ricevuta di versamento del contributo di iscrizione, pari a 10 euro per ciascun cortometraggio. Tra i cortometraggi selezionati verranno assegnati i seguenti premi: miglior corto, miglior attore e miglior attrice. Verrà assegnato infine un premio speciale al miglior corto che affronti la tematica dei "diritti umani", poiché il 2018 è il 70° anniversario della dichiarazione universale dei diritti umani. Il giudizio del comitato artistico è insindacabile. I premi non saranno spediti. La premiazione si svolgerà al museo di San Giovanni di Fivizzano sabato 14 aprile. Il termine ultimo per l’invio dei cortometraggi è il 28 febbraio. Il versamento andrà effettuato sulla poste pay nr 533171030232561 intestata a Claudia Bertanza. IBAN: IT27Y0760105138249346449348 Pagina Facebook: https://www.facebook.com/lunigianafilmfest/?ref=br_rs

