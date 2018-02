La Spezia - Le musiche e i testi di Fabrizio De Andrè, suonate e cantati dai Kinnara, ritornano protagonisti al Madame Bovary. L'appuntamento con la produzione di Faber, celebrata al cinema e in televisione dal film "Fabrizio De Andrè - Principe libero", è per venerdì 23 febbraio a partire dalle 20.30, con ingresso gratuito nel locale di Viale Italia 494 (a due passi da Piazza Concordia), celebre per i cocktail preparati da Bruno con inarrivabile professionalità.



Il nome Kinnara prende ispirazione dalla mitologia Indù dove, in alcuni testi, si narra di musicisti così bravi da essere trasformati dagli Dei in uomini-uccello, dotati di ali per volare fino in cielo e suonare solo per loro. In altri testi si dice fossero musici e guerrieri spietati al servizio degli stessi Dei. Il bene e il male nello stesso nome: una contraddizione che ha sempre colpito i componenti del gruppo, primo fra tutti il leader Paolo Pardini.

Il gruppo Kinnara nasce nel 2003 con la voglia insaziabile di ricordare la figura, l’arte e la poesia di Fabrizio De Andrè attraverso le canzoni del grande poeta genovese. Negli anni diverse formazioni hanno contribuito al carattere espressivo e interpretativo della band fino a creare quel suono che, insieme soprattutto alla poesia di Faber, è capace di attirare tanti appassionati di ogni età e generazione che con Faber (e un po’ anche con i Kinnara) si è legata per sempre.

