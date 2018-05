La Spezia - La delegazione spezzina Emwd con in Patrocinio dell'amministrazione comunale presenta gli “ Aperitivi Letterari”. E' una iniziativa ideata e organizzata dal network spezzino tesa a promuovere e valorizzare le risorse del territorio, innanzitutto dal punto di vista culturale, coinvolgendo autori e personaggi spezzini e non, mettendoli a colloquio con la città.

Attraverso gli “ Aperitivi Letterari” il pubblico sperimenta sedi non istituzionali vivendo la città in una luce nuova; è uno dei tanti modi in cui possiamo rivitalizzare il nostro centro, offrendo un momento di crescita culturale e di riflessione a tutti, ma diviene anche occasione conviviale e di scambio .

I temi proposti riguardano argomenti vari e di grande attualità. Gli incontri si terranno per 5 giovedì successivi alle ore 17,30 in locali del centro città.



Il programma





. 10 maggio “Come resistere nell'era delle post-verità” presso il Bar Peola - Via Chiodo 117, relatrice : Nicoletta Salvatori giornalista, docente di Informatica Umanistica presso l'Università di Pisa



. 17 maggio “Dieta o stile di vita? Fra fake news e scienza, istruzioni per l'uso” presso la pasticceria Fiorini – Piazza Verdi 25, relatrice : Sandra Catarsi dietista



. 24 maggio “Prie de Mà “ - La Liguria dei Risseu da Portofino a Moneglia. Presso Giordano Bruno caffè - Largo Giordano Bruno 1, relatrice : Rosangela Mammola architetto



. 31 maggio “La Comunicazione tra genitori e figli “ presso Caffetteria gelateria Adel – Piazza Cavour 62, relatrice : Giulia Grassi psicologa psicoterapeuta



. 7 giugno“Cambiamente” presso bar Sottobordo – Piazzetta Porto Mirabello, relatrice : Alessandra Lancellotti psicologa psicoterapeuta.

07/05/2018 18:12:19