Antonio Salines torna nella sua Spezia con 'Gente di facili costumi'

La Spezia - Torna al Teatro Civico Antonio Salines. Mercoledì 14 marzo alle 20.45 sarà protagonista con Francesca Bianco di "Gente di facili costumi" di Nino Manfredi e Nino Marino per la regia di Carlo Emilio Lerici. Andato in scena per la prima volta nel 1988, con lo stesso Manfredi nei panni del protagonista, è considerato ancora oggi uno dei testi più eclatanti apparsi sulle scene teatrali italiane negli ultimi anni. Protagonisti della pièce sono Anna, nome d’arte sul lavoro Principessa, una prostituta che rincasa tardi la notte, disordinata e rumorosa che, ovviamente, disturba l’inquilino del piano di sotto, che soffre d’insonnia. E Ugo, un intellettuale che vivacchia scrivendo per la tv e per il cinema, inquilino del piano di sotto, che sogna di fare un film d’arte, che cerca di essere un intellettuale e avrebbe bisogno di un po’ di tranquillità per concentrarsi. Ma che ovviamente non riesce a dormire a causa di Anna.



La vicenda si apre la notte in cui Ugo sale al piano di sopra per lamentarsi con la coinquilina rumorosa e lei, per la confusione, lascia aperto il rubinetto dell’acqua della vasca. Con conseguente allagamento del piano di sotto e necessità di Ugo, afflitto anche da uno sfratto, di trovare rifugio da Principessa. Da questa convivenza forzata prendono il via una serie di esilaranti situazioni. Sino al sospirato happy-end.

Grazie alla collaborazione con Antonio Salines e il suo Teatro Belli di Roma, assoluta novità di questa Stagione, ingresso gratuito previa prenotazione per gli abbonati di prima e seconda serata del Teatro Civico. Ma non solo. Si coglie l’occasione per ricordare che gli abbonati alla Stagione del Teatro Civico possono inoltre usufruire di un ingresso gratuito agli spettacoli della Stagione del Teatro Belli previa prenotazione. Per chi non è abbonato l’ingresso è al prezzo speciale di 10 euro, ridotto per le scuole 5 euro.



Gente di facili costumi con Antonio Salines e Francesca Bianco per la regia di Carlo Emilio Lerici è una produzione del Teatro Belli. Voce fuori campo Carlo Emilio Lerici, scene e costumi di Giuseppe Lorenzo, musiche di Roberto Fia. Info e prenotazioni: Teatro Civico La Spezia, via Fazio 45 e via Carpenino, tel. 0187.727521. Da lunedì a sabato, ore 8:30-12, mercoledì anche 16-19. www.teatrocivico.it - info@teatrocivico.it

08/03/2018 13:01:48