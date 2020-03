- In quattro settimane Anna Pepe ha raggiunto con "Bando" la prima posizione della classifica dei brani più ascoltati su Spotify in Italia. Una crescita che sembra inarrestabile sia sulla piattaforma musicale che sui social: sabato la 16enne spezzina aveva poco più di 77mila follower su Instagram (leggi qui ), oggi sono oltre 106mila. Un aumento medio di 10mila seguaci al giorno.La giovanissima artista sta dunque volando sulla cresta dell'onda nonostante stia muovendo solamente i primi passi nel mondo della musica.A dimostrazione del successo che sta avendo Anna con la sua "Bando" c'è anche la conferma al quinto posto nella classifica mondiale di Spotify Viral.

