La Spezia - Con il patrocinio del Comune della Spezia ed in collaborazione con Fondazione Telethon coordinamento della Spezia l'Associazione Made in La Spezia indice la prima edizione di 'Fiabe sul Golfo'. Il concorso è riservato ad opere di Fiabe, disegni e fumetti ed è aperto a tutti gli autori, alle classi della Scuola primaria e secondaria ed alla categoria degli adulti. La partecipazione per tutti è gratuita. il tema delle opere è la città ed il suo golfo. Il termine per inviare le opere è fissato alla data del 30 giugno 2019. La lunghezza della fiaba deve essere massimo 3 cartelle dattiloscritte in formato PDF ed inviata come i disegni e fumetti alla email fiabesulgolfo.madeinlaspezia@gmail.com



Per ogni categoria saranno premiati i primi 3 classificati con opere di artisti spezzini, targhe e coppe e la pubblicazione gratuita (3 copie in omaggio ) delle stesse opere in un volume edito dal Comune oltre ad ogni partecipoante un attestato di partecipazione. La giuria è formata dal Sindaco Pierluigi Peracchini, dagli Assessori Lorenzo Brogi e Giulia Giorgi , da Lucio Boiardi ( pittore ) da Enrico Colombo ( giornalista scrittore ), da Riccardo Monopoli ( attore ) e dagli scrittori di fiabe Raffaella Ferrrari, Giancarlo Guani , Laura Paganini e Susanna Varese. Coordinatori Massimiliano Logli e Sara Manganelli. La premiazione avrà luogo a La Spezia Sabato 13 luglio in Piazza S.Bon. Organizzatori del premio Giancarlo Guani e Massimiliano Logli che si possono contattare ai numeri 3395933785 e 3489006584.

29/05/2019 14:12:28