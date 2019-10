La Spezia - L'Anteas La Spezia presenta e promuove il corso base di computer, presso i locali del Centro Sociale di Fossitermi,

sito in Largo Vivaldi 2 al Primo Piano. Da mercoledì 30 ottobre, giornata di presentazione del corso, dalle 16 alle 17 sarà possibile apprende e conoscere il mondo dell’informatica. Il corso verrà curato da Silvia Campolongo, esperta in tecniche informatiche e pubblicitarie, verranno trattati diversi argomenti tra cui: come poter utilizzare al meglio programmi di scrittura, presentazione e calcolo come Word, Excel, PowerPoint, installazione e conoscenza degli antivirus, creazione e realizzazione di password e di account per accesso ai siti, etc. Verranno messi a disposizione dei partecipanti diversi pc tra fissi e mobili. Per info e adesioni è possibile contattare il 320/7609559 visitare la pagina Facebook diAnteas La Spezia o Instagram, scrivere ad anteasgenerazioni@gmail.com o recarsi presso la segreteria

del Centro Sociale sita in largo Vivaldi 2 al primo piano dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 18. Il corso è aperto a tutti, per partecipare verrà richiesto un contributo sociale.

Redazione

29/10/2019 20:28:11