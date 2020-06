"Titanio", dello spezzino Omar Bovenzi, è l'unico corto ligure del contest Videogiro

La Spezia - Domenica 14 giugno alle 21.00 in streaming sulla pagina Facebook del circuito Sìnémàh, (@circuito.sinemah) verranno premiati i vincitori del contest videociclistico a tappe "Videogiro". L’evento a carattere locale ha coinvolto 7 città tra Piemonte e Liguria: Almese (TO), Candelo (BI), Carmagnola (TO), Collegno (TO), La Spezia, Malesco (VB) e Saluzzo (CN). Qui 7 giovani filmmaker si sono sfidati nella realizzazione di un cortometraggio della durata massima di 3 minuti con protagonista assoluta la bicicletta.



Durante la diretta verrà presentato il contest, curato dall’Associazione Piemonte Movie per Sìnémàh, il primo circuito italiano di sale cinematografiche e festival dei territori di provincia (www.sinemah.net) nato nell’ambito di Open Cinema, progetto operativo della Compagnia di San Paolo. Verranno inoltre trasmessi i 7 corti partecipanti (della durata di 3 minuti l’uno) in collegamento con Alessandro Gaido di Piemonte Movie e i registi dei cortometraggi in concorso. Ospite speciale Fulvio Paganin, presidente dell’Associazione Distretto Cinema, direttore artistico dell’arena estiva Cinema a Palazzo Reale e del cinema Esedra di Torino. Al termine della visione verranno proclamati i 3 vincitori che riceveranno il 1° premio di 1.000€; 2° premio di 400€; 3° premio di 100€.



Il contest, sorpreso dall’emergenza COVID-19, ha dovuto interrompere il tour di proiezioni dei cortometraggi nelle sale delle città coinvolte e le operazioni di voto, di qui la scelta – inevitabile – di concentrare le votazioni on line. Alle valutazioni del pubblico, aperte a tutti tramite la pagina Facebook di Sìnémàh, si è scelto di affiancare quelle dei gestori delle sale che ne costituiscono il circuito. Ognuno di loro indicherà tre preferenze (segnalando l'ordine di gradimento dal primo al terzo) e non potrà votare per il video realizzato sul proprio territorio. I loro voti si sommeranno a quelli raccolti on line, determinando la classifica finale che verrà annunciata domenica 14 giugno.



La serata, che si terrà alla vigilia della riapertura delle sale cinematografiche, vuole essere una festa di bentornato ai cinema che in questi mesi di lockdown hanno dovuto scoprire nuovi modi per contattare il proprio pubblico e offrire accesso alla settima arte. Tra questi appunto, lo streaming, i social e il web in generale, che resterà un alleato dei cinema, ma potrà finalmente non essere il solo e unico mezzo a disposizione per accedervi.



I videociclisti in gara sono: Alberto e Luca Borgatta con NOWAK (girato ad Almese) alla scoperta dell’impresa del fotoreporter polacco Kazimierz Nowak; Loredana Boscarato con L’Infausto giro (girato a Collegno) che ci porta in un tour dove gli ostacoli sono i fantasmi della propria vita; Omar Bovenzi con Titanio (girato a La Spezia) che riassume, in un dialogo tra lo stesso regista e suo padre, le tappe di un percorso lungo più di 35 anni; Riccardo Fedele con Sorridi, tanto è lo stesso (girato a Carmagnola), in cui il giovane Mino dovrà trovare il coraggio di salire per la prima volta su una bicicletta; Giacomo Piumatti con Ysangarda girato nella Baraggia di Candelo, la “savana padana”, in sella ad una bicicletta; Massimiliano Riotti con Valle Vigezzo (girato a Malesco) per un viaggio in compagnia di quattro personaggi che attraverso le due ruote scoprono la Valle e Gabriele Testa con Catene (girato a Saluzzo) in cui la bicicletta è punto di incontro e scontro tra un padre ossessionato dal successo in gara e sua figlia che usa le due ruote per allontanarsi da lui.



Videogiro è un evento speciale all’interno di Open Cinema, progetto operativo della Compagnia di San Paolo curato da Itinerari Paralleli. Videogiro è stato curato per Open Cinema dall’Associazione Piemonte Movie - che da sempre opera per la promozione e diffusione del cinema realizzato in Piemonte.





TITANIO di Omar Bovenzi (Italia, 2019)

location: La Spezia

Stefano Bovenzi, padre del regista, ha legato lunghi anni della sua vita alla bicicletta: dal primo approccio negli anni ’80 il rapporto con questo mezzo si è evoluto, alternando momenti positivi ad altri estremamente duri e complicati. È una storia apparentemente normale, ma che vista da occhi esterni rende bene l’idea di un legame pressoché indissolubile. Titanio riassume, in una sorta di dialogo fra padre e figlio, le tappe di questo percorso lungo più di 35 anni, un lasso di tempo che occupa oltre la metà della vita vissuta dal protagonista.



Omar Bovenzi nasce a La Spezia nel 1989. Laureato in Discipline dello Spettacolo e della Comunicazione all'Università di Pisa e poi in Cinema, Televisione e Produzione Multimediale all'Università di Bologna. Dal 2016 vive a Torino, dove lavora come videomaker e fotografo freelance. Ha lavorato a progetti come Svalbard, la terra dove nessuno muore (presentato al Museo Nazionale del Cinema di Torino a settembre 2018) e Proibitissimo con la regista torinese Irene Dionisio (presentato anche alla biennale di Ginevra del 2018), oltre a diverse collaborazioni con agenzie creative e studi di produzione. Il suo primo cortometraggio documentario Soundscapes (2017) ha vinto la menzione speciale per la miglior colonna sonora al gLocal Film Festival 2017.

Redazione

05/06/2020 12:35:44