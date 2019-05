La Spezia - Il Liceo Mazzini comunica che il giorno 10 maggio alle 10.30, presso la sala “Adriana Revere” in Viale Aldo Ferrari 37, si inaugura alla presenza delle Autorità la mostra “Shoah e Musica”, aperta al pubblico nei giorni 10, 11 e 13 maggio coi seguenti orari: 15-18 (venerdì 10 e lunedì 13) e 9-12 (sabato 11). Illustrano il percorso espositivo gli autori, studenti delle classi IVF e IVH del Liceo linguistico che hanno inteso così documentare una particolare forma di resistenza culturale opposta dall'interno del lager al disegno nazista di annientamento dell’uomo. Si ringrazia per la collaborazione alla realizzazione dell’iniziativa l'Orchestra musicale del Liceo Cardarelli e la classe IVC dell'indirizzo grafico dell'Istituto Einaudi.

Questo sito utilizza cookie di profilazione, anche di terze parti, per fornirti servizi e pubblicità in linea con le tue preferenze. Se chiudi questo banner ne accetti l'utilizzo. Per maggiori informazioni su come modificare il consenso e le impostazioni dei browser supportati leggi l'informativa OK