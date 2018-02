La Spezia - "Per mio padre è stata fatta una targa, sarebbe importantissimo che gli fosse dedicata una piazza". A parlare è una delle figlie di Eugenio Giovando poeta e paroliere dell'inno spezzino "O bèla Spesa" invitata sul palco durante la manifestazione del Carnevale spezzino.

"Mio padre amava Spezia e noi immeritatamente portiamo avanti il suo lavoro con il "Lunao", sono felice che lo abbiate voluto ricordare - ha proseguito la figlia - . Al suo fianco c'era una grande donna, pugliese, che si sentiva spezzina e amava profondamente questa città. Una cosa che però non ha mai sopportato erano quelli che vi abitavano e non la volevano apprezzare".



Non solo la famiglia di Giovando, che ha chiesto "ufficialmente" una piazza intitolata alla storica figura locale, ma anche gli assessori Giorgi, Brogi e il consigliere Tarabugi hanno ricordato l'importanza della giornata.

"Con questa manifestazione - ha detto Giorgi - vogliamo dimostrare che siamo a fianco dei più piccoli perché la città è loro e devono avere la possibilità di esprimersi. La ludoteca civica ha svolto un ruolo centrale e per questo motivo istituiremo un laboratorio ufficiale per il carnevale".



"Questa giornata - ha aggiunto Brogi - è un grandissimo risultato. E la città aveva il diritto di recuperare una manifestazione come questa, crescerà lo faremo insieme anche con il vostro contributo".

CHIARA ALFONZETTI

11/02/2018 20:13:54