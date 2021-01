'Qualcosa da tacere', Massimo Ansaldo presenta il suo romanzo su Zoom

La Spezia - Venerdì 8 gennaio Massimo Ansaldo, ospite dell'Associazione AVSI La Spezia, presenterà online il suo nuovo romanzo, "Qualcosa da tacere".

Appuntamento a partire dalle 21:00, in diretta su Zoom, con il seguente programma:

- Introduzione a cura di Milone Cesario, responsabile locale della Fondazione AVSI;

- due chiacchiere sul libro, a cura di Marco Scalari e Paolo Cevasco;

- approfondimenti sul libro;

- al termine, spazio per domande dei partecipanti.

Le credenziali per accedere sono le seguenti:

Link di collegamento

https://us02web.zoom.us/j/4512798060...

ID: 451 279 8060

Password: 102273

REDAZIONE

06/01/2021 11:21:16