La Spezia - Domani, domenica 7 ottobre, si conclude l'edizione 2018 della rassegna “Libriamoci. Leggere ovunque, leggere comunque”. Nel pomeriggio, a partire dalle ore 17, nell’Auditorium della Beghi, è la volta di uno spazio interamente dedicato al fumetto. L’Associazione Mammaiuto, collettivo di giovani autori spezzini, presenta “Il fumetto e l’economia del dono”.

Dal 2011 ad oggi Mammaiuto ha pubblicato sul suo sito www.mammaiuto.it migliaia di puntate e più di 20 libri. Ha vinto premi come migliore autoproduzione nelle più importanti fiere italiane. Il suo primo scopo è fare fumetti per il piacere di farli. Il secondo è raggiungere i lettori direttamente, eliminando la presenza di intermediari: tutte le storie, le illustrazioni e le strisce che produce sono sempre disponibili gratuitamente on line. Le attività di vendita che intraprende sono finalizzate a dare agli autori il massimo compenso possibile per il loro lavoro, e a pagare le spese vive dell’associazione.

Durante l’incontro sarà proiettato il documentario “Escamotage” che segue la realizzazione dell’omonimo libro antologico composto da 11 storie scritte e disegnate da altrettanti membri del gruppo.



Per il programma completo: www.libriamocisp.it

06/10/2018 11:58:35