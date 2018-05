La Spezia - Il soldout al teatro Civico non può meravigliare. Tutte le volte che è passato da qui d’altro canto è sempre stato un successo di pubblico, un mare di applausi e altrettante risate. Ma questa volta, a distanza di anni dall’ultima spumeggiante esibizione al Palasport quando tutto doveva ancora iniziare, poteva essere diverso. Si, perché nel frattempo la vita di Beppe Grillo si è completamente ribaltata. Magari non nell’indole, che rimane imbrigliata in una maschera intergenerazionale di grande forza e che lo ha confermato anche ieri sera il grande performer di sempre; sicuramente però l’esperienza del Movimento Cinque Stelle lo ha fatto diventare importante, internazionale, amatissimo ed odiatissimo e non perché avesse smesso di far ridere. In fondo ha sempre criticato tutti, contro ogni ipocrisia, ma il suo sparare a zero senza troppo curarsi del destinatario era protetta dalla “vena poetica”, chiamiamola così, dell’artista. La politica attiva, il linguaggio con cui ha dovuto misurarsi, il “consumo” della sua stessa identità comica non possono che aver cambiato il suo rapporto col pubblico. Un pubblico che era almeno fino a cinque anni fa essenzialmente di sinistra che si prendeva strali e iperboli perché lo pensava comunque dalla stessa parte. La costruzione della creatura a Cinque Stelle, insieme all’amico Casaleggio che non ha mancato di ricordare anche durante lo spettacolo, ha però aumentato le aspettative nei suoi confronti e per questo Insomnia, uno show di due ore che Grillo sta portando per tutto lo stivale e che ritroverà La Spezia in autunno (viste le centina di richieste inevase di ieri scena), non poteva che essere una monografia recitata sulla sua esistenza e una scenografia autoriferita: sul palco c’è proprio lui stesso, il corpo di Grillo e un letto sfatto con una schiera di comparse da “mettere di mezzo” alla Grillo maniera. Senza maxi schermo, slide, collegamenti e campionature. Ridurre all’osso, una scelta più che una necessità, anche se giocherà anche su questo “impoverimento”.



Un professionista che conosce il mestiere, che ricorre alle sue più famose iperboli che hanno fatto scuola, la scuola genovese che ha visto nascere tantissimi comici bravi, identitari, portatori di un genere. Prima di partite con il vero e proprio spettacolo con un lungo indugiar sull’estrazione popolare della sua famiglia (“facevamo i saldatori”), i quartieracci della Superba dove è cresciuto insieme al fratello. Prima di prendere la solita rincorsa dialettica e raccontare il rapporto solido con un padre forte e anziano, l’amicizia (vera?) con il futuro serial killer Donato Bilancia, prima di addentrarsi nella Genova delle prostitute (“non c’erano i transgender, c’erano i bulicci”) e delle bande tra ragazzi... prima di tutto ciò, Grillo inizia a giocare col pubblico che vede sui palchi anche il sindaco Pierluigi Peracchini. E siccome è in Liguria, seppur orgogliosamente di confine, le battute sono piuttosto facili che altrove. Anche se al termine del suo primo di una serie interminabile di vaffa, che strappa comunque la risata dei più, si sbaglia anche lui: “Non capisco perché dite sono di Spezia e vado a La Spezia... andate a fanculo!”. In realtà, giusto per essere precisi, nessuno qui ha mai detto vado a La Spezia. Se la cava meglio quando parla di un “golfo meraviglioso, con località stupende, bello e protetto dai venti. E poi nel mezzo c’è l’Oto Melara con i suoi bei carrarmatini”. Un cult che si ripete ogni volta che passa di qui, la punzecchiatura sull’armiero. Poi parla della Pia e della farinata: “La faranno anche da cent’anni ma a me servono per digerirla”. E da li attacca una filippica contro il cibo, i programmi sul cibo, le aberrazioni che si portano dietro. Altro odio quello contro il calcio ma una battuta di piena attualità dimostra che quanto meno si era molto ben informato: “Spezia-Parma... vi hanno fatto un culo così!”. L’ultima parentesi localistica divertente e’ un altro must dei suoi: “Le Cinque terre sono cinque ma com’è che ce ne ricordiamo sempre quattro? C’è Monterosso, Riomaggiore, Manarola, Venazza e...?”. Povera Corniglia, se la dimenticano sempre ed è quella meno contaminata.



“Quando il mondo sussurrava, io mi sono messo ad urlare”. A braccio, passando sapientemente da un concetto e l’altro, abbozzi, spesso però davvero solo abbozzi di sicuro impatto, di ragionamenti. Dalla crisi dei porti alle parole morte della vecchia politica, con i paradossi sul lessico burocratico che ha compresso le emozioni. Contro i politici come contro gli economisti, quelli che calcolano ma non vivono, disegnano modelli ma non sanno nulla di produzione: tutto molto comico come sempre, insomma. E un po’ troppo uguale a se stesso: “Facevo i palazzetti, oggi si è ristretto tutto e son finito in sto cazzo di teatro”. “Il Pd è morto”, “cosa sarebbe il mondo senza Kant”, “l’onesto ha rovinato l’economia di questo paese”, “tutti noi abbiamo 1500 centimetri cubici di cervello, a parte te che ne hai un po’ di meno perché sei di Sarzana”, “buffo il nanetto che mi da’ del grillino”, “i piccoli negozi chiudono non per colpa delle aree pedonali”, “alcune delle sue frasi libere e anche un po’ buttate la’. All’aurea di felicità indotta che permea questa società preferisce il pessimismo “che è una meraviglia”. Un classico di Grillo, quando sceglie una cavia e la “spettina”: “Hai tredici anni? Sei preoccupato per il futuro? No? E fai bene, non ce l’hai”. E chi si aspettava qualcosa di più “costruttivo”, anche per capire meglio concetti assolutamente attuali (e magari cruciali per le sorti di questo paese) che pongono grandi dubbi almeno a chi va oltre la battuta (reddito di cittadinanza, in primis) risponde come un Giamburrasca qualsiasi: “Lo so che volete sapere del governo, io so tutto ma non vi dico un cazzo! Tutti appena nascono devono aver diritto ad un reddito e ad una mail”.

FABIO LUGARINI

20/05/2018 23:28:57