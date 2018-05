La Spezia - Tre appuntamenti, il 22, il 25 e il 26 maggio con il teatro-canzone al femminile de "Le Canzoni da Marciapiede". Il duo formato dalla cantattrice Valentina Pira e dal pianista Andrea Belmonte sarà il prossimo martedì, dalle 21.30, al Pazza Idea di Sarzana con uno spettacolo nel quale alle nuove canzoni, in via di pubblicazione nel nuovo album "Domina" si alterneranno a episodi dei dischi precedenti e omaggi alla canzone d'antàn italiana e internazionale.



Venerdi 25 maggio, nel suggestivo contesto del Teatro di paglia del Golfo dei poeti - nella sua versione al chiuso, in attesa dell'estate - la coppia porterà in scena "Far finta di essere Gaber", divertente omaggio al Signor G. La settimana di musica e cabaret si chiuderà sabato 26 maggio a Viareggio, nell'animato Caffè Irene. Per maggiori informazioni è attivo il sito www.lecanzonidamarciapiede.it.

