La Spezia - Sabato 12 maggio, nella Sala del Consiglio del Palazzo della Provincia, in via Vittorio Veneto 2 alla Spezia, alle 18 si terrà, con ingresso gratuito, l’ultimo concerto della rassegna “Europa e Musica” organizzata dal Centro Europe Direct della Provincia della Spezia insieme al Conservatorio G.Puccini della Spezia e all’Associazione Amici del Conservatorio Puccini. Per festeggiare l'Europa in occasione della ricorrenza del 9 maggio, il Conservatorio Puccini si esibirà con un ensemble di 21 elementi in un repertorio di musiche rappresentative della cultura europea: brani da Haendel a Berlioz., da Verdi a Rossini, da Vivaldi a Puccini. Inoltre, si concluderà con una nuova elaborazione del celeberrimo inno europeo di Beethoven. L’ingresso è libero e gratuito fino alla concorrenza dei posti disponibili.

