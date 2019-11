La Spezia - Il seme della Bellezza da impiantare nel terreno fertile della curiosità, per vedere se anche in un’epoca di passioni fredde può tornare a germogliare l’interesse per la cosa pubblica. È la scommessa dell’associazione La Piazza Comune, che lancia un percorso di approfondimento e scoperta dei temi che attraversano l'epoca attuale. Un progetto dedicato a cittadini e cittadine tra i 18 e i 35 anni; quattro mesi di incontri con relatori di peso per aprirsi la mente senza nessuna promessa, se non quella di portarsi a casa una serie di spunti su cui magari decidere un domani di spendere le proprie energie. “Il progetto è ambizioso e colma un vuoto lasciato dalla politica - spiega Milo Campagni - Noi ci rivolgiamo a chi ha interesse in questa ma non ha ancora trovato un innamoramento, una collocazione, per dargli gli strumenti per essere la classe dirigente del futuro. Ci definiamo il tavolo del buon governo”.

Cosa si intenda con questa espressione lo illustra Noemi Bruzzi. "Vogliamo rendere oggettiva questa espressione così soggettiva attraverso alcune parole chiave come bellezza, complessità, creatività. Vogliamo dare un contributo alla creazione di futuri alfieri del bene collettivo e dello sviluppo di questo territorio”. L'impostazione è di chi non si accontenta del fraintendimento in atto per cui l'impegno possa essere solo protesta senza proposta e la competenza un vecchio vestito da dismettere. "La bellezza è stata la scintilla che ci ha mosso nei diversi incontri fatti. Poi il progetto, passo dopo passo, si muoverà dall'educazione civica, all'economia circolare, dall'Europa alla sostenibilità cercando il giusto nesso tra questi ingredienti - dice Cristina Raso - il tutto in una ricetta che abbia un'impostazione pratica".



Sembra proprio che questo think tank nato meno di un anno fa voglia cambiare marcia e allargare magari anche il proprio circuito. Senza obblighi per chi vi si avvicinerà, assicurano gli animatori della Piazza Comune. “Da qui a trent’anni cosa vorremmo fosse preso in considerazione dalla gente? - si chiede Marco Matera, l'ideologo del gruppo - Per questo è il caso di esplorare la realtà da tanti punti di vista e di ricominciare partendo dalle piccole azioni. Appresi questi strumenti, ognuno sarà libero di utilizzarli come crede più giusto per sé e per la collettività nel resto della propria vita. Abbiamo scelto di mettere un numero chiuso per permettere un grado di relazione soddisfacente, questa è dopotutto la base della polis". Così per il progetto sono a disposizione 25 posti. Gli incontri si terranno da fine gennaio e metà maggio 2020 per due sabati al mese. I relatori sono già stati contattati e saranno svelati prossimamente, sono previste presenze da fuori città. La sede scelta è quella del Circolo Fantoni di Piazza Brin, in un quartiere che da quando è stato fondato non ha mai smesso di cambiare e che ha insegnato negli ultimi 140 anni ai suoi abitanti a vedere il mondo sempre con occhi diversi.

"Vogliamo interessare una fascia d’età ben determinata di persone - sottolinea Salvatore Calcagnini - che capiscano che questa non è una scuola di partito e che non si punta scadenze elettorali a breve. Dai nostri incontri si esce sempre avendo raggiunto un punto e non è scontato, posso dirlo perché ho fatto politica per tanti anni". Per candidarsi al progetto, che ha un costo di 50 euro, bisogna scrivere alla mail lapiazzacomune@gmail.com inviando la propria manifestazione di interesse entro il 30 novembre 2019.

A.BO.

06/11/2019 21:30:30