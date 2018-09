La Spezia - Con gli appuntamenti di venerdì 28 e sabato 29 settembre, dalle ore 17.00 alle 19.00 riprende alla Fabbrica un nuovo ciclo dei “Laboratori del gioco e della creatività” a cura della Cooperativa ZOE. L’argomento del laboratorio di venerdì è “Come Pollicino”, ovvero come realizzare forme, tracce e percorsi immaginari incollando ed assemblando sassolini multicolore. Sabato invece si parlerà di “Giravolte nel blu” ossia come costruire vortici blu per dare forma tridimensionale al colore del mare o del cielo di settembre. Per i bambini di età inferiore ai cinque anni si prevede la presenza di un genitore.

