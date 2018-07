La Spezia - Martedì 24 luglio alle 19 al Tibe Jazz Club "Aperitivo in Jazz" organizzato in collaborazione con Piper 2.0 e Associazione Fare Jazz. Protagonista la giovane cantante e compositrice jazz di grande sensibilità artistica e musicale Chiara Izzi e il suo quartetto. Gli "Aperitivi in jazz" sono una sezione del 50° Festival Internazionale del Jazz della Spezia dedicata alla valorizzazione di giovani talenti. In collaborazione con Italian Jazz Days NY Progetto “ Young Jazz Book – La Spezia meets New York – Programma “Sillumina – Copia privata per i giovani, per la cultura” (Ed. 2017). Il Tibe Jazz Club si trova in via del Canaletto, 153 alla Spezia.

