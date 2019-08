La Spezia - Momenti di tensione alla Morin in attesa dell'avvio della gara senior. Poco prima delle 19 un petardo è volato in mezzo alla tifoseria del Cadimare, colpendo in testa una bambina. Immediatamente i supporter bianconeri sono scattati inveendo all'indirizzo degli avversari di Fezzano, ritenuti colpevoli del gesto. Lo slancio verso i verdi è stato rintuzzato dagli steward e dagli agenti della Polizia di Stato causando una accesa discussione durata lo spazio di pochi secondi. Alla fine è ritornata la calma. Le energie nervose oggi devono essere tutte indirizzate a sostenere i propri eroi.

