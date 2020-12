Viene dalla lotta alla criminalità organizzata il vicequestore Ingrosso

La Spezia - Pugliese di Brindisi, 56 anni, è già operativo in città il nuovo vicario della questura della Spezia, il dottor Carmine Ingrosso. Da qualche giorno è stato accolto in Viale Italia dalla questora Silvia Burdese, dai dirigenti e dai responsabili di tutte le articolazioni della Polizia di Stato della provincia.

Arruolato in Polizia nel 1984, Ingrosso ha prestato servizio presso la Mobile di Taranto e successivamente presso il primo commissariato di Polizia in Roma. Vincitore del concorso per vice commissari, nel 1992, al termine del corso quadriennale dell’Istituto superiore di Polizia in Roma, conseguita la laurea in giurisprudenza alla “Sapienza”, viene assegnato al Compartimento Polfer della Toscana, e successivamente alla Questura di Firenze, con incarichi dapprima all’ufficio prevenzione generale e successivamente alla squadra mobile.



Nel 2002 viene nominato dirigente del commissariato di Otranto, all’epoca particolarmente esposto al fenomeno del traffico di esseri umani e di sostanze stupefacenti dalla vicina Albania. Lascia l'incarico nel 2005 per la squadra mobile di Lecce, per occuparsi prevalentemente di criminalità organizzata. Nel 2009 gli viene conferito l’incarico di dirigente dell’ufficio prevenzione generale della Questura di Lecce, che lo porta alla promozione nel 2014 a primo dirigente della Polizia di Stato ed alla direzione dell'Anticrimine dapprima della Questura di Novara e poi della Questura di Prato, dove imprime un forte impulso al settore delle misure di prevenzione personali e patrimoniali.

Nel maggio 2019 viene chiamato a svolgere le funzioni di vicario del questore della Provincia di Viterbo e dal 9 dicembre è il vicario del questore della Provincia della Spezia, dove assume il testimone del neo dirigente superiore Mariani.

Già all’opera con sopralluoghi allo stadio e in città, lunedì coordinerà il GOS relativo al primo atteso incontro di calcio Spezia–Bologna, che vede la squadra disputare il suo rientro nel rinnovato stadio "Alberto Picco", nella serie maggiore.

