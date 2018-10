La Spezia - Maleodorante mattina per Pegazzano. In Via dei Pioppi un tombino è saltato riversando sulla strada litri e litri di acque fognarie, un vero e proprio fiume. Sul posto la Polizia municipale ha interdetto il traffico mentre una ditta di spurghi sta provvedendo a liberare le condotte. Viene incontro il calendario di serie B che oggi porta lo Spezia a giocare in trasferta a Livorno: se fosse stata giornata da "Picco", di cui la strada è una degli accessi soprattutto per le tifoserie ospiti, i problemi sarebbero stati ben maggiori.

REDAZIONE

07/10/2018 11:48:27