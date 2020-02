La Spezia - "Ho effettuato una consegna e quando sono uscito dal portone ho visto il mio furgone sfrecciarmi davanti. In trent'anni che faccio questo lavoro non mi è mai capitata una cosa di questo genere". Ha ancora la voce che trema per la rabbia il corriere che oggi pomeriggio alle 15.30 circa ha subito il furto del suo furgone in Via Dalmazia.

L'uomo lavora per una cooperativa, appaltata con Asl, che consegna i pannoloni a domicilio. "Avevo ancora molte consegne da fare e purtroppo non accadrà per quello che ho accaduto - ha spiegato -. A bordo c'era ancora molto materiale. Provo grande rabbia per quello che mi è accaduto. Quando mi sono visto sfrecciare davanti agli occhi il furgone ho provato a correre ma non sono riuscito a vedere in volto chi lo abbia portato via. Ho già preso tutte le precauzioni del caso e metterò tutto nelle mani dei carabinieri".

Il furgone rubato è bianco, di marca Renault Master targato DS881WB. Oltre al danno e alla rabbia del lavoratore anche il disagio per chi necessitava quei servizi.

C.ALF

10/02/2020 16:55:13