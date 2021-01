Usa il pass invalidi della nonna morta da due anni per parcheggiare

La Spezia - Il pass invalidi esposto sul cruscotto poteva sembrare del tutto regolare lì per lì. Una verific a più approfondita da parte degli agenti della Polizia Locale spezzina hanno però svelato l'inganno: il permesso era intestato ad una persona deceduta nel 2019. L'infrazione è stata scoperta nel pomeriggio di sabato 16 gennaio durante alcune verificare svolte in Via Vittorio Veneto. Gli agenti hanno infine individuato l'utilizzatore dell'autovettura che è risultato essere il nipote della donna deceduta. All'uomo è stata elevata una sanzione di 87 euro con la decurtazione di due punti sulla patente di guida. Ovviamente il pass è stato ritirato.

Redazione

18/01/2021 16:41:46