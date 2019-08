La Spezia - Sono ancora ignote le cause della morte di un uomo di 58 anni trovato cadavere nella sua abitazione in Via XX Settembre. Sul posto si sono recati l'automedica Delta 1 con medico e infermire del 118 che ne hanno constatato il decesso.

Uomo di 58 anni trovato morto in casa in Via XX settembre

Uomo di 58 anni trovato morto in casa in Via XX settembre

Questo sito utilizza cookie di profilazione, anche di terze parti, per fornirti servizi e pubblicità in linea con le tue preferenze. Se chiudi questo banner ne accetti l'utilizzo. Per maggiori informazioni su come modificare il consenso e le impostazioni dei browser supportati leggi l'informativa OK