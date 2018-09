La Spezia - C'è un cedimento strutturale all'origine della voragine che da ieri sera tiene in scacco la circolazione in Viale Italia. Il cantiere è già aperto e dagli ultimi accertamenti, fatti anche dal Comune con il sindaco Peracchini che stamani ha visitato l'area transennata, è emerso che il cedimento è relativo a una fognatura mista che collega Viale Italia a Via Doria solo al punto esatto dove si è creato il buco.

Non ci sono ulteriori rischi per le tubazioni e le acque. Alle 16.30 sono state fatte delle manovre in rete che hanno escluso il coinvolgimento dell'acquedotto. Il cedimento strutturale all'interno del quale l'acqua ha continuato a scorrere. Più tardi è giunto anche un escavatore per ripristinare il canale e i lavori andranno avanti a oltranza, anche di notte.

Nel frattempo la Polizia municipale ha aperto i controviali per non compromettere ulteriormente la viabilità, che sta subendo inevitabilmente rallentamenti, perchè il cantiere è proprio sulla linea di mezzeria davanti all'entrata del Nautico.

C.ALF

17/09/2018 18:40:32