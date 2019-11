La Spezia - Ha fatto in tempo a prendere il cane e a scappare prima che il Vara invadesse il suo scantinato. Si è salvato così un cittadino residente a Oltre Vara al quale si è allagato il piano terra della propria abitazione. Un'ondata che ha portato via anche gli animali da cortile che custodiva. E questo è solo uno degli episodi che si sono consumati oggi con questa violenta ondata di maltempo che ha fatto tenere gli occhi puntati prima sul fiume Vara, poi sul Magra e a Fiumaretta dove non è mancato un episodio che ha fatto discutere: dei giovani che si sono messi a fare kitesurf nonostante l'allerta rossa.

Come detto massima attenzione in tutta la provincia dove i tecnici e i Vigili del Fuoco sono stati impegnati su almeno trenta interventi per ripristinare la viabilità interrotta a causa di frane, smottamenti e pali della Telecom crollati sull'asfalto.

Ma la prima preoccupazione, da una parte all'altra della Val di Vara, è stato mettere in sicurezza le persone. A Borghetto Vara alcune famiglie sono state fatte sfollare in via preventiva e San Pietro Vara, con le squadre dei Vigili del Fuoco specializzati in tecniche fluviali, hanno recuperato alcune famiglie rimaste isolate dall'ondata di piena della tarda mattinata. Alcune persone erano in una zona vicine a una cava e sono rimasti isolati nelle piane.

Tornando al punto sulle strade. Le più colpite sono le provinciali 47, 48, 52: la direttrice Deiva, Carro, Maissana fino alla direttrice di Varese Ligure. A Deiva Marina il Comune è riuscito a intervenire aunotomamente alleggerendo le situazioni che gravavano sulla viabilità provinciale mentre i tecnici della Provincia lavoravano alacremente su altre zone colpite.

A Carro gli alberi caduti hanno creato molti problemi assieme ai pali della Telecom crollati. Molte le piccole frane che si sono venute a creare una dietro l'altra. Siutazione analoga a Maissana.

Nonostante la forte ondata di maltempo e i continui smottamenti la Provincia è riuscita a riapire completamente quasi tutte le strade escluse: la Provinciale 19 di Arcola e la 47. I sorvegliati speciali oggi sono stati anche i ponti, monitorati anche dai Vigili del Fuoco.

Nel territorio comunale della Spezia si è verificato solo un intervento al termo per un cavo elettrico, su strada che ha cominciato a sfiammare. La situazione è tornata alla normalità.

C.ALF

03/11/2019 21:10:50