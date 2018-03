La Spezia - I Vigili del Fuoco sono intervenuti questa mattina, alle ore 8,30 circa, nel quartiere cittadino di Fossitermi per un albero caduto in un piazzale di Via Mascagni, all'incrocio tra Via di Birano e via Puccini. La pianta, un pino di notevoli dimensioni, si è abbattuto a terra coinvolgendo un'altra pianta e procurando danni a quattro autovetture parcheggiate. Nessun ferito e nessuna persona coinvolta nell'evento. I Vigili del Fuoco, intervenuti con una APS (Autopompaserbatoio) e cinque unità operative hanno proceduto al progressivo taglio della pianta fino a ripristinare le condizioni di sicurezza, dopo circa due ore di lavoro. Sul posto anche il personale della Polizia Locale e una squadra di volontari inviata dalla Protezione Civile.

