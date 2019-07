Un etto di coca a Valeriano, arrestato spacciatore 24enne

La Spezia - Un'operazione congiunta di Carabinieri e Polizia locale per arrivare all'arresto di un 24enne marocchino pizzicato mentre spacciava cocaina a Valeriano. A finire nei guai è anche il suo cliente, un 44enne del luogo che è stato segnalato alla Prefettura della Spezia come assuntore perché trovato ad acquistare 3 grammi di droga. Il 24enne, irregolare sul territorio nazionale e già noto per il reato di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio, è stato trovato anche in possesso di un totale di 105 grammi, già suddivise in dosi e 1.500 euro in contanti ritenuti proventi dello spaccio. Nelle sue disponibilità anche 5 cellulari e un bilancino di precisione. L'uomo ora si trova in carcere.



C. A.

03/07/2019 14:21:47