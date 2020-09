Un decesso e 59 positivi in più. Nuovi ricoveri in Terapia intensiva

La Spezia - Cinquantanove nuovi casi in provincia della Spezia, 105 in tutta la regione e il decesso di un 91enne all'ospedale di Sarzana. I trentasei positivi sono da contatto di caso confermato, 2 da accesso ospedale, 21 sono emersi dalle attività screening. Anche oggi il record per il numero di nuovi positivi spetta alla Spezia, dove ieri ne sono stati individuati 25. Il totale dei positivi in provincia è 1.049.

Centocinque è il totale dei casi odierni, in base al bollettino diffuso da Alisa. Nelle altre città della Liguria si sono registrati tre casi in Asl 1, 7 in Asl 2, 36 in Asl 3.



Il numero dei tamponi eseguiti è 2.400. Sono 165 le persone ricoverate negli ospedali liguri, nel dettaglio: i ricoveri alla Spezia aumentano (sei in più rispetto a ieri) e passano dai 79 di ieri agli 85 di oggi. Le persone in Terapia intensiva sono 8, rispetto alle 6 di ieri. Ad oggi si contano 1.592 vittime in tutta la Liguria, alla Spezia 163. Il numero totale dei tamponi eseguiti corrisponde a 2.642, il numero dei guariti 12.661(+105). In Liguria ci sono 2.116 persone in sorveglianza attva. Alla Spezia sono 777.

REDAZIONE

22/09/2020 17:30:20