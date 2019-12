La Spezia - Sarà un Natale tristissimo per tanti amanti della musica e tutti gli spezzini. Sarà infatti l'ultimo nel quale le splendide vetrine della Casa musicale Biso di Via Prione rimarranno accese mettendo in mostra strumenti, spartiti, uscite discografiche vecchie e nuove.

Finisce così un'era per un punto di riferimento della città che prima di tutto ha fatto sognare gli amanti della musica e quanti andavano a caccia dell'ultimo successo quando era un disco in vinile la scala per il paradiso.

La chiusura è prevista per la fine del mese, la voce girava nell'aria già da un po' di tempo con la comparsa di una serie di cartelli che annunciavano le prime svendite e negli ultimi giorni si è fatta sempre più insistente finendo poi triturata nel tritacarne dei social network. Attenzione, conoscenza e preparazione hanno fatto la differenza nella storica attività che per tre generazioni è stata a conduzione familiare.

Negli anni la Casa musicale Pietro Biso ha saputo essere al passo con i tempi, con un sito sempre aggiornato sul quale erano messi in evidenza i servizi disponibili: rivenditore ufficiale dei biglietti della Scala di Milano, noleggio e riparazione strumenti, box office di Ticket one e al suo interno la possibilità di spendere il bonus di 500 euro di "18app - La cultura che ti piace".

Le saracinesca di Via Prione, dopo la prima apertura negli anni Venti in Piazza Garibaldi, si era alzata nel lontano 1934. La bellezza e la magia di quelle rifiniture semplici e autorevoli hanno accompagnato le generazioni che con la "ribalta" di Via Prione, a luogo di ritrovo per i più giovani e salotto bello della città, era diventato anche il punto di incontro per fare le cosiddette "vasche" e punto vendita d'eccellenza per tutto ciò che doveva raccontare oppure tramutarsi in musica. E i ricordi si affollano per chi andava a cercare anche un semplice plettro, un disco introvabile oppure per fare un regalo all'amico musicista di turno. La storia finisce così con una saracinesca che si abbassa dopo oltre ottant'anni.

